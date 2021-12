Wonder Woman: annunciato il gioco ai Game Awards 2021

Ai Game Awards 2021 è stato annunciato un gioco che ha sorpreso i fan di DC Comics. Wonder Woman, ispirato ovviamente alla grande eroina amazzone, uscirà prossimo anno, e seppure non sappiamo per quali console, sappiamo che Warner Bros è in collaborazione con Monolith, sviluppando il titolo assieme. Da tanto tempo diversi supereroi sono stati i protagonisti dei giochi targati DC Comics, e pertanto questo cambio di programma è un qualcosa che molti apprezzeranno sicuramente. Wonder Woman non tarderà ad arrivare prossimo anno, e anche se questo trailer non ha mostrato niente di particolare o anzi proprio niente, quindi tenete d’occhio futuri annunci.