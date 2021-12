Ed ecco che è stato annunciato il vincitore del premio “Miglior gioco indipendente” durante i The Game Awards 2021: Kena Bridge of Spirits. La scelta, altrimenti, sarebbe potuta ricadere fra Kena Bridge of Spirits, appunto, Death’s Door, Twelve Minutes, Inscryption e Loop Hero.

Il premio è stato assegnato, dunque, all’opera prima di Ember Lab (di cui abbiamo anche svolto una recensione) che, non a caso, si è aggiudicata anche il premio di “Miglior debutto per un gioco indipendente“.