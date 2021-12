A Plague Tale Requiem: mostrato nuovamente ai Game Awards 2021

Sembra che A Plague Tale Requiem sia tornato di nuovo, e questa volta proprio durante i Game Awards 2021. In questo nuovo trailer assistiamo ai primi scorci dell’epica avventura di Amicia e Hugo in un mondo brutale e mozzafiato, distorto da forze soprannaturali. Dopo essere fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo viaggiano nell’estremo sud verso nuove regioni e città vibranti. Scopri il costo per salvare coloro che ami in una disperata lotta per la sopravvivenza. Colpisci dall’ombra o scatena l’inferno, superando nemici e sfide con una varietà di strumenti artigianali e poteri soprannaturali. A Plague Tale Requiem uscirà prossimo anno.