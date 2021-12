Final Fantasy VII Remake Intergrade: annunciato su PC ai Game Awards 2021

Il grande capitolo di Final Fantasy VII Remake Intergrade è sempre stato atteso da molti su PC, e da quando avevano dato l’annuncio tempo fa tutti sono stati in ansia per sapere quando. Beh, non avrete più dubbi ora, visto che Epic Games ha dato l’annuncio che arriverà sulla sua piattaforma su Epic Games Store il 16 dicembre. Questa storia parlerà di nuovi capitoli non presenti nella storia originale, quindi è bello vedere che anche i giocatori per PC potranno provare questa grande esperienza. I Game Awards 2021 sono davvero incredibili, e pertanto aspettatevi di vedere altri annunci per le prossime ore.