Durante i The Game Awards 2021 si fa vedere Saints Row, reboot della saga nata da Volition. Il filmato da un assaggio dell’equipaggio verso il Saint-Dom, con una piccola occhiata alla personalizzazione e una serie di momenti unici di gioco.

We are coming for ya #TheGameAwards 😎 https://t.co/VwbqvHAMEt

— Saints Row (@SaintsRow) December 9, 2021