The Lord of the Rings Gollum: mostrato un nuovo trailer ai Game Awards 2021

Un nuovo trailer di gioco per The Lord of the Rings Gollum, la versione di Daedalic Entertainment dell’iconico personaggio di LOTR, ha debuttato durante i The Game Awards 2021. Il trailer mostra Gollum che si fa strada furtivamente tra orde di orchi nella sua ricerca per recuperare l’Unico Anello, il suo premio finale. Il trailer mette in evidenza anche la lotta interna tra Gollum e la sua personalità alternativa, Smeagol, insieme a come il giocatore può decidere quale metà della psiche del personaggio viene fuori in determinate situazioni. Ne vedremo delle belle prossimo anno con nuove scene di gameplay di The Lord of the Rings Gollum e possibilmente la data di uscita ufficiale.