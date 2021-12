Playerunknown’s battlegrounds: diventa free to play

Questa sera durante i Game Awards c’è stato un grosso annuncio da parte di Krafton.

Il loro titolo Playerunknown’s Battlegrounds diventerà un free to play. Il titolo in attività da anni sta per espandere i suoi orizzonti.

Ricordiamo che il titolo è un Battle Royal FPS rilasciato il 30 Luglio nel 2016, durante gli anni ha avuto molte collaborazioni importanti tra cui l’ultima con Arcane!.

Le sorprese non finiscono qui, infatti Pubg Mobile sta per ricevere un aggiornamento gratuito, collegato sempre al mondo di Arcane!

Preparatevi a entrare in azione, dal 12 Gennaio