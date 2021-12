Nightmare Alley: mostrato ancora una volta ai Game Awards 2021

Guillermo del Toro si è indubbiamente stupito con questo grande film. Ai Game Awards 2021 c’è stato un momento per mostrare la sua ultima opera, Nightmare Alley, in cui i nostri mostri verranno riportati nuovamente alla realtà. Nonostante sia una cosa strana mostrare un film ad un evento del genere, bisogna notare che in seguito del Toro ha nominato dei vincitori, pertanto sono riusciti a prendere due piccioni con una fava. Il film uscirà il 17 dicembre in Italia, quindi non perdetevelo quando arriverà, e siate pronti ad assistere alla spietata natura umana.