Suicide Squad Kill the Justice League: nuovo trailer mostrato ai Game Awards 2021

Abbiamo dato il nostro primo sguardo a Suicide Squad Kill the Justice League in azione ai Game Awards 2021, con un lungo trailer di gioco che mostra i vari personaggi e i loro poteri. Come ci si potrebbe aspettare, è una grande rissa caotica mentre la banda tenta di abbattere il super-veloce The Flash. Arriverà nel 2022. In particolare, il trailer mostrava varie opzioni di traversata, come l’oscillazione acrobatica di Harley Quinn, King Shark che si arrampicava su un edificio e Deadshot che sfrecciava su un jetpack. Ognuno di loro aveva le proprie opzioni di combattimento, come ci si potrebbe aspettare. King Shark è un grosso livido corpulento, mentre il Capitano Boomerang ha la precisione dalla sua parte. Preparatevi a giocare a Suicide Squad Kill the Justice League prossimo anno.