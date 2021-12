Forspoken: nuovo trailer ai Game Awards

Questa sera durante i Game Awards è stato mostrato un nuovo trailer gameplay per Forspoken. Il titolo già mostrato durante i PlayStation Showcase è uno dei più attesi di quest’anno.

Il titolo prodotto da Square Enix è forse uno dei più attesi, in questo nuovo trailer vediamo frammenti della trama principale e lo stile di combattimento.

La nostra protagonista sarà capace di controllare la forza elementale, la quale non sarà utile solo in battaglia ma anche durante l’esplorazione.

Nel video infatti vediamo come la nostra protagonista sarà capace di surfare sull’acqua grazie ad una stele di ghiaccio o anche diventare invisibile grazie al vento.

Il titolo sarà disponibile il 24 Maggio 2022 per PlayStation 5 e PC