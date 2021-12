Dune Spice Wars: annunciato il gioco tratto dalla serie di libri ai Game Awards 2021

Come parte dei The Game Awards di questa sera, Funcom ha annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco Dune proveniente da Shiro Games e ha condiviso maggiori dettagli al riguardo. Si chiama Dune Spice Wars ed è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X. Come annunciato in precedenza, è basato sul romanzo di Frank Herbert e dovrebbe essere lanciato nel 2022, ovvero un anno prima dell’uscita nelle sale di Dune Part 2 di Denis Villeneuve. Spice Wars verrà lanciato su PC tramite accesso anticipato prima della sua uscita pubblica. Non si sa ancora se potrebbe arrivare anche in console. È importante sottolineare che questo è separato dall’altro gioco Dune di Funcom, un gioco di sopravvivenza a mondo aperto. Non sappiamo ancora molto di quel progetto. Shiro Games ha anche sviluppato Northgard, l’RTS generalmente ben accolto che è stato rilasciato nel 2017.