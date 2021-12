Dune Spice Wars: annunciato il gioco tratto dalla serie di libri ai TGA 2021

Come parte dei The Game Awards di questa sera, Funcom ha annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco Dune proveniente da Shiro Games e ha condiviso maggiori dettagli al riguardo. Si chiama Dune Spice Wars ed è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X. Come annunciato in precedenza, è basato sul romanzo di Frank Herbert e dovrebbe essere lanciato nel 2022, ovvero un anno prima dell’uscita nelle sale di Dune Part 2 di Denis Villeneuve. Spice Wars verrà lanciato su PC tramite accesso anticipato prima della sua uscita pubblica. Non si sa ancora se potrebbe arrivare anche in console. È importante sottolineare che questo è separato dall’altro gioco Dune di Funcom, un gioco di sopravvivenza a mondo aperto. Non sappiamo ancora molto di quel progetto. Shiro Games ha anche sviluppato Northgard, l’RTS generalmente ben accolto che è stato rilasciato nel 2017.

“Penso di parlare a nome di ogni singola persona di Shiro Games, quando dico che siamo tutti grandi fan di Dune, sia del romanzo originale che del nuovo e spettacolare film di Denis Villeneuve. Essere in grado di riportare in vita questo universo come un gioco di strategia è incredibile”, ha affermato il CEO di Shiro Games, Sebastien Vidal.

“L’universo di Dune è l’ambientazione perfetta per un gioco di strategia. Hai fazioni importanti, come la Casa Atreides e la Casa Harkonnen, con una rivalità che risale a secoli fa. Hai intrighi politici, inganni e guerre, tutti incentrati su quella che è di gran lunga la sostanza più preziosa dell’universo: la spezia. E poi c’è il palcoscenico stesso, Arrakis, un pianeta ostile pieno di meraviglie nascoste da esplorare. Enormi vermi della sabbia che possono divorare interi eserciti, tempeste di sabbia, raccoglitori di spezie, tutti elementi che il nostro fantastico team di sviluppatori ha incorporato in questo gioco”.