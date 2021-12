Il miglior Action/Adventure del 2021 è Metroid Dread

Dopo il grande successo e la votazione praticamente perfetta grazie a delle dinamiche di gameplay estremamente variegate, che permettevano al giocatore di mettersi alla prova senza mai fermarsi o fermare il divertimento, Metroid Dread si è aggiudicato il premio come miglior Action/Adventure del 2021 durante il The Games Awards 2021.

Il gioco ideato da Yoshio Sakamoto, sviluppato da MercurySteam e pubblicato da Nintendo si è rivelato uno dei capolavori dell’anno, con ben due nomine tra le categorie scelte per i The Game Awards.

I diversi giochi nominati per il premio di miglior gioco Action/Adventure 2021 sono stati: Deathloop, Psychonauts 2, Rachet and Clank: Rift apart e Resident Evil Village.