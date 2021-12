I robot sono tornati nell’universo distopico di Steelrising, e infatti un nuovo trailer è stato mostrato in merito ai Game Awards 2021. L’ultima volta che ci siamo visti con il gioco, gli sviluppatori di Spiders avevano alcune cose da mostrare, ma non avevano il tempo adatto per farlo, e adesso hanno sicuramente dato un bello show. Steelrising sembra molto promettente, e non vediamo l’ora di vederne di più quando verrà lanciato prossimo anno su console e PC.