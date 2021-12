GTFO: la versione 1.0 è arrivata ai Game Awards

Annunciato ben 4 anni fa, GTFO ha subito una lunga storia di rilanci e uscite. Arrivato in anteprima il 2019, gli sviluppatori sono riusciti a creare un gioco che a tutti i fan dell’horror è piaciuto assai. Adesso, Simon Viklund è pronto a proclamare la versione 1.0, nonché l’uscita definitiva, proprio oggi. Questa svolta dell’orrore sembra assolutamente agghiacciante, e non vediamo l’ora di vedere altre notizie in seguito. Riuscendo a catturare molti fan come quelli di Left 4 Dead e altri multiplayer, GTFO porterà una grande fetta di giocatori dalla sua parte che non vedranno l’ora di provare.