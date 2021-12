GTFO: la versione 1.0 fa il suo debutto ai The Game Awards 2021

Annunciato ben 4 anni fa, GTFO ha subito u lungo processo di sviluppo e rinvii della sua data di pubblicazione. Arrivato in vesione Early nel 2019, gli sviluppatori sono riusciti a creare un gioco che a tutti i fan dell’horror è piaciuto davvero tanto, ricevendo diversi apprezzamenti.

Adesso, Simon Viklund ha svelato in occasione dei The Game Awards 2021 la versione 1.0 del titolo, nonché la sua pubblicazione definitiva. Questa svolta dell’orrore sembra assolutamente agghiacciante, e non vediamo l’ora che arrivino nuove informazioni, che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Intanto però, la versione finale di GTFO è disponibile sin da subito!

Insieme a questa uscita in accesso anticipato arriva un enorme elenco di modifiche e miglioramenti che dovrebbero entusiasmare sia i giocatori veterani che le reclute principianti. Gli aggiornamenti chiave includono l’aggiunta di compagni di squadra IA, grafica migliorata e nuovi contenuti in molti aspetti del gioco, inclusi ambienti, pericoli, strumenti, armi e molto altro!