ARC Raiders: annunciato ai Game Awards 2021

A seguito di una presa in giro, Embark Studios ha rilasciato il primo trailer vero e proprio per il suo gioco di debutto, Arc Raiders. Uno sparatutto PvE cooperativo in terza persona, Arc Raiders ha giocatori che lavorano insieme per combattere Arc, che sono “nemici senza paura” che cadono dal cielo. Arc Raiders è un gioco free-to-play previsto per il rilascio nel 2022 su PC tramite Steam, Epic Games Store e Nvidia GeForce Now, nonché PlayStation 5 e Xbox serie X|S. Non vediamo l’ora di vedere di più prossimo anno con ulteriori informazioni.