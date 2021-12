Forza Horizon 5 vince il premio per miglior gioco racing/sportivo e premio per l’innovazione nell’accessibilità ai TGA 2021

Forza Horizon 5 è il migliore gioco di racing/sportivo del 2021, inoltre si è anche aggiudicato il premio per l’innovazione in campo di accessibilità. Questi due titoli sono stati assegnati al gioco durante il The Game Awards 2021.

Un gioco che permette di vivere la migliore esperienza di racing nel 2021 e permette a tutti di viverla, questa è una caratteristica onorevole per il gioco e per i suoi sviluppatori in Playground Games. Uno degli obiettivi di Xbox Game Studios, publisher del gioco, è proprio dare ai giocatori la possibilità di giocare al meglio e in questo caso permette davvero a tutti di farlo tramite le impostazioni di accessibilità che includono la possibilità di mostrare degli interpreti a schermo e il supporto al linguaggio dei segni americano e inglese.

Gli altri giochi nominati come migliori racing/sport sono: F1 2021, FIFA 22, Hot Wheels Unleashed e Riders Republic.