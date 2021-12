Chorus: l’Accolades Trailer mostrato durante i Game Award

Questa sera durante i Game Awards è stato mostrato l’Accoldades Trailer di Chorus, il titolo prodotto da Fishlabs ha riscosso molto successo dalla critica.

Nel titolo vestirete i panni di Nara nella sua missione per distruggere la setta oscura che l’ha creata.

Sbloccate armi devastanti e abilità di controllo mentale in un’incredibile evoluzione dei classici sparatutto spaziali. Insieme a Forsaken, il vostro caccia stellare senziente, dovrete esplorare antichi templi, cimentarvi in combattimenti mozzafiato a gravità zero e avventurarvi oltre la realtà che conoscete.

Il titolo è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC sulla piattaforma Steam.