Synced Off Planet: nuovo trailer ai The Game Awards 2021

Questa sera durante i Game Awards 2021 è stato mostrato un nuovo trailer di Synced Off Planet, titolo prodotto da Next Studios. Il titolo è uno sparatutto in terza persona ambientato in un futuro tecno-apocalittico. Potrete combattere insieme alle Nanos contro i team nemici e sincronizzatevi con loro per dominare il campo di battaglia.

Le Nanos sono delle creazioni umane: ideate in origine per essere di supporto, sono diventate loro stesse la nostra minaccia. Rafforzate la vostra squadra, aggiornate le armi e scoprite come la più grande innovazione della società si è rivoltata verso il proprio creatore. Il video proposto durante la cerimonia di premiazione propone nuove immagini tratte dal frenetico gameplay action. Synced Off Planet arriverà nel 2022 solo su Steam. Attendiamo altre notizie sul gioco, che vi condivideremo sul nostro sito non appena verranno diffuse dagli sviluppatori.