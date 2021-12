It Takes Two è il gioco dell’anno ai The Game Awards 2021

Il gran finale è tutto per il gioco dell’anno ai The Game Awards 2021. Prima della proclamazione, da parte di Neil Druckmann si esibisce l’orchestra, e a festeggiare è Hazelight Studio con It Takes Two, che ha la meglio su titoli del calibro di Deathloop, Metroid Prime, Ratchet & Clank: Rift Apart, Psychonauts e Returnal.

Il titolo ha vinto anche il premio come Miglior Gioco Per Famiglie.

Qui sotto potete vedere la premiazione, in cui si vede la gioia incontenibile di Josef Fares dopo l’annuncio.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to It Takes Two @hazelightgames + @ea + ​​@josef_fares for your big win! #TheGameAwards pic.twitter.com/3o2kGm8qHm

