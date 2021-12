Il nuovo trailer di The Elden Ring mostrato nel TGA 2021

Il nuovo gioco di FromSoftware si è ancora una volta mostrato ai fans della serie in un nuovo trailer cinematografico dopo aver vinto il premio come gioco più atteso dell’anno durante il TGA 2021. The Elden Ring ha mostrato molti nuovi personaggi e boss che faranno parte dell’attesissimo gioco pubblicato da Bandai Namco che sarà disponibile dal 25 Febbraio 2022, svelando anche nuovi dettagli sulla lore.

[…]La distruzione che ne seguì portò solo oscurità, l’Elden Ring fu distrutto, ma da chi e perché?

Tra i personaggi mostrati ce ne sono anche di già conosciuti, come Melina, che ha ancora un ruolo ignoto all’interno della trama. Nelle scene di questo nuovo trailer vengono mostrate diverse scene di combattimento con quelli che sembrano essere boss, definiti “semi-dei“.