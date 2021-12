Fire Emblem Heroes: nuovo eroe leggendario è disponibile dal 24 dicembre

Sulla pagina ufficiale Twitter di Fire Emblem Heroes, il gioco mobile di Intelligent Systems e Nintendo, è stato annunciato che dal 24 dicembre verrà aggiunto l’Eroe Leggendario Ishtar: Thunder Goddess. Il personaggio sarà disponibile per gli abbonati alla Tessera Feh. Potete trovare maggiori informazioni sulla sua storia qui.

Di recente il gioco è stato aggiornato alla versione 6.0.0 che aggiunge molti nuovi contenuti. Maggiori dettagli sulle modifiche contenute nella versione 6.0.0 sono disponibili sul sito Web ufficiale. L’aggiornamento introduce il Libro VI, il prossimo capitolo del gioco. Promettendo una nuova storia che ti farà scoprire perché Veronica è tornata. Inoltre, sono state annunciate una serie di nuove modalità competitive che consentono ai giocatori di affrontare amici o altri giocatori a livello globale. Oltre alle modalità competitive globali, sono presenti anche modalità in single player come i Free Duels e altre dove è possibile sfidare gli amici condividendo una password come i Practice Duels.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.