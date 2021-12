Leggende Pokemon Arceus: annunciata la forma Hisui di Voltorb

A novembre per Leggende Pokemon Arceus sono stati rivelati alcuni bonus per coloro che hanno giocato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo e ai giochi Pokemon: Let’s Go Pikachu e Pokemon: Let’s Go Eevee. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di recente, The Pokémon Company ha ufficialmente rivelato Hisuian Voltorb un tipo erba elettrico. Ha pubblicato anche uno speciale trailer. Di seguito la descrizione:

Hisuian Voltorb è molto simile alle Poke Ball della regione di Hisui. Questo Pokémon è sempre di buon umore e ha una personalità amichevole. Tuttavia, quando si eccita, scarica l’elettricità accumulata, quindi colpisce spesso gli umani e i Pokémon vicini.

Non è il primo Pokemon ad ottenere una forma regionale per il titolo in arrivo nel 2022. Sono trapelate varie informazioni sulle nuove forme Hisui di Arcanine come anche di Zorua e Zoroark, tra cui un trailer che ne descrive le caratteristiche in combattimento. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Gli incontri con questi Pokémon saranno fondamentali durante il tuo viaggio.

Leggende Pokemon: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.