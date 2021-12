Wonder Woman sarà un open world con Nemesis System, rumor

A poche ore dal debutto di Wonder Woman, titolo di Monolith e Warner Bros, ai The Game Awards 2021,sono arrivate nuove informazioni sull’IP. La descrizione del trailer del gioco ha confermato che Wonder Woman sarà un gioco open world e racconterà una storia originale nell’universo DC.

.Diana aka Wonder Woman combatte per unire la sua famiglia amazzonica e gli umani del mondo moderno mentre progredisce da eroica combattente a leader collaudata. Ancora più importante, è anche confermato che l’amato Nemesis System che è stato introdotto per la prima volta in Shadow of Mordor tornerà. Il sistema emergente ha permesso ai giocatori di creare le proprie narrazioni nel gioco del 2014 è stata una rivelazione ampiamente elogiata ed è stata sviluppata in Shadow of War, ma raramente è stata vista oltre. Con la Warner Bros. che ha brevettato il Nemesis System , è stato chiaro negli ultimi tempi che non sarà così diffuso come molti avevano sperato, anche se il suo ritorno nel nuovo titolo di Monolith, consentirà ai giocatori di forgiare profonde connessioni con entrambi nemici e alleati. Il brevetto copre un sistema con NPC generati proceduralmente che esistono in una gerarchia e interagiscono con e ricorderanno le azioni dei giocatori.

Qualsiasi sistema di questo tipo è ora effettivamente di proprietà di Warner Bros. Games. Non tutti però sono contenti che WB e Monolith facciano ricorso nuovamente al Nemesis. Mike Bithell, il designer dietro Thomas Was Alone e John Wick Hex, ha criticato la notizia sui social media. Di seguito il commento:

Questo è davvero disgustoso, specialmente per un franchise che ha costruito il suo brillante sistema di Nemesis su un mucchio di meccaniche replicate da altri giochi. Come fanno tutti i giochi. Perché è così che funzionano la cultura e la creatività. Sii migliore, WB.

Non si sa ancora quando verrà lanciato Wonder Woman, o per quali piattaforme, ma sembra che ci vorrà un po’ di tempo prima che Monolith e Warner Bros rivelino altre notizie sul titolo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.