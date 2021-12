Halo Infinite: in sviluppo la funzione di selezione livello per la Campagna

All’inizio di questa settimana, poco prima dell’uscita del gioco, Microsoft ha confermato che le missioni della campagna di Halo Infinite non possono essere rigiocate una volta completate a meno che gli utenti non avviino un nuovo file di salvataggio. 343 Industries ha affermato che sta lavorando a una funzione di selezione del livello di Halo Infinite che consentirà ai giocatori di rigiocare le missioni della Campagna.

In un’intervista con Stevivor, il direttore creativo associato di 343 Industries, Paul Crocker, ha affermato che la capacità di ripetere le missioni fa parte di ciò che verrà dopo. Come la campagna cooperativa fortemente ritardata e la modalità Forge, Crocker ha affermato che la selezione del livello è stata rinviata:

Il motivo principale è che, essendo un gioco più aperto e non lineare, è diventato incredibilmente impegnativo. Non è che non funzioni, è solo che non è finito.



Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggi gli Esiliati: Un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo di Halo danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.