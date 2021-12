CASIO PAC-MAN, l’orologio per PAC-MANIACI

CASIO PAC-MAN è la novità dell’anno per i veri PAC-MANIACI, si, perché la leggendaria casa giapponese ha fatto davvero le cose in grande, presentando un modello da collezione unico, per un doppio motivo. Non si tratta infatti di un semplice orologio digitale standard con impresso sopra l’iconico PAC-MAN, ma bensì di una riproduzione tematica videoludica di un modello storico già ricercatissimo dagli appassionati e dai collezionisti. Se amate gli inossidabili orologi LCD prodotti da CASIO, un vero simbolo degli anni ottanta, e siete contemporaneamente appassionati di videogiochi e Retrogaming, cosa intuibile se state leggendo le pagine di Retro Village, preparatevi, perché questo è l’accessorio definitivo per il retrogamer alla moda.

La fiera casa orologiera nipponica ha infatti svelato da qualche tempo il nuovissimo CASIO PAC-MAN A100WEPC, un modello dal fascino enorme, che ripropone sul mercato contemporaneo una variante dell’orologio digitale CASIO F-100, lanciato originariamente nel lontano 1978, e già riproposto nel catalogo retail degli anni venti del nuovo millennio in versione standard. Il recente quarantennale di PAC-MAN, che come sappiamo bene è stato rilasciato da NAMCO nel 1980, con un successo worldwide che dura tuttora, ha decisamente influenzato CASIO, che si unisce così ai festeggiamenti.

L’orologio CASIO PAC-MAN è semplicemente fantastico, diciamolo senza remore. Lo chassis in puro alluminio inossidabile offre delle speciali decorazioni ispirate al grande classico da sala giochi che tutti amiamo. PAC e simpatici fantasmini, Inky, Blinky, Pinky & Clyde, ideati dal geniale game designer Toru Iwatani, spiccano fieri nell’iconico labirinto. CASIO, che nel mondo dei videogiochi aveva già rilasciato ben due console, il CASIO PV-1000 ed il CASIO LOOPY, di cui parliamo in questa pagina, ha praticamente rilanciato la moda degli anni ottanta, grazie alla quale il mercato si è riempito di tantissimi accessori a tema PAC delle più svariate categorie merceologiche. Anche il logo ILLUMINATOR, famiglia a cui appartiene l’orologio, è stato realizzato con degli appositi font pixel, che richiamano la grafica ad otto bit. Sfondo nero e colori sgargianti per il nostro polso da veri retrogamer incalliti. Per maggiori informazioni sullo splendido LCD vi rimandiamo al sito ufficiale CASIO al seguente LINK.