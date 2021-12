F1 2021 prevede la vittoria di Max Verstappen per il mondiale di Formula Uno

Codemasters ed Electronic Arts Inc. hanno annunciato che F1 2021, il gioco ufficiale del FIA Formula Uno World Championship, prevede che Max Verstappen vincerà l‘Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 per conquistare il campionato mondiale contro il rivale Lewis Hamilton.

La gara simulata con F1 2021 ha prodotto un’altra masterclass nell’arte della guida, con la superstar olandese che ha avuto la meglio. Dopo aver ottenuto la pole position nelle qualifiche, Max domenica ha cominciato la gara con una partenza perfetta sotto le luci di Abu Dhabi, stabilendo un solido vantaggio fin dai primi giri. Hamilton è arrivato secondo mentre Sergio Perez terzo, guadagnando il suo sesto podio della stagione. Di seguito il commento di Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters:

Max e Lewis hanno animato alcune delle gare più drammatiche mai viste in Formula 1. Non avremmo potuto desiderare un finale di stagione migliore, e ora si tratta di una resa dei conti finale per il titolo. F1 2021 permette ai giocatori di competere nei panni dei loro eroi da corsa, e incoraggiamo tutti a condividere i punti più emozionanti della gara di Abu Dhabi con i nostri canali social prima di domenica sera.



Per celebrare i The Game Awards, che vedono F1 2021 nominato nella categoria Best Sports/Racing, i giocatori possono godersi il gioco a un prezzo speciale fino a lunedì 13 dicembre. F1 2021, il gioco ufficiale del FIA Formula Uno World Championship, vanta diverse nuove caratteristiche, tra cui l’emozionante nuova modalità storia, Braking Point, una modalità Carriera ampliata che permette a due giocatori di unirsi e gareggiare, e Real-Season Start con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento, adottando la classifica piloti in tempo reale.

F1 2021 è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.