Vampire The Masquerade Bloodhunt: svelato il periodo d’uscita

Durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021, Geoff Keighley ha mostrato un nuovo gameplay trailer dedicato al battle royale Vampire The Masquerade Bloodhunt. Nel corso dell’evento, abbiamo appreso che il titolo arriverà su PC e PlayStation 5 durante la primavera del 2022. Il titolo è un’esperienza di Battle Royale selvaggia in terza persona, free-to-play, ambientata nell’universo di Vampire: The Masquerade.

Per la prima volta in assoluto, sperimenta il concetto di vampiri in guerra mentre le sette si scontrano nella città di Praga, scatenata dall’arrivo di squadre d’assalto della Seconda Inquisizione. Diventa il predatore definitivo usando i tuoi poteri soprannaturali, le tue armi e la tua arguzia per sradicare i tuoi nemici.