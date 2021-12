PUBG Mobile riceve un cross-over con Arcane, PUGB diventa free to play

Durante il corso dei The Game Awards 2021, Geoff Keighley ha mostrato PUBG, il battle royale ed uno dei capostipiti del genere, insieme a Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends e tanti altri. Dopo il successo di PUBG Mobile, gli sviluppatori hanno deciso di rendere PUBG su console e PC free to play, di conseguenza sarà accessibile a tutti senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questa versione arriverà dal 12 gennaio ed includerà il gioco base e la maggior parte della funzionalità, ma non la modalità classificata e le partite personalizzabili, che saranno fruibili solo da chi acquisterà il Battleground Plus da €12,99. Il pacchetto Premium in questione includerà le modalità sopracitate, un XP Boost del 100%, una skin completa, 1.300 G-Coin e altri contenuti mensili, e dovrà essere acquistato una volta sola.

Mentre, per quanto riguarda PUBG Mobile, con il suo impegno a fornire contenuti freschi ed emozionanti ai giocatori, il titolo rimane uno dei giochi mobili più popolari al mondo. Il 2021 ha visto partnership di contenuti più interessanti, tra cui più recentemente una collaborazione con la serie animata di League of Legends, Arcane. I giocatori potranno giocare utlizzando le skin di Jinx, Vi, Caitlyn e Jayce.

PUBG MOBILE continuerà ad evolversi nel 2022 e oltre con nuovi modi per i giocatori di godersi l’ultima esperienza di Battle Royale. Per ulteriori informazioni, visitare: www.pubgmobile.com

The only thing better than a Chicken Dinner, is a FREE Chicken Dinner with your friend. From January 12th, PUBG: BATTLEGROUNDS embarks on a new journey; Free-to-play! Invite your friends and assemble your own squad! Pre-register now @ https://t.co/zupXYgnrwq pic.twitter.com/tx865jNMBK

— PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) December 10, 2021