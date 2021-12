Final Fantasy VII Remake Intergrade: pubblicati i requisiti per PC

Durante i Game Awards 2021 Square Enix ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy VII Remake Intergrade arriverà su PC tramite Epic Games Store. Ora sono rivelati ufficialmente i requisiti per PC.

Per i requisiti minimi è consigliato un sistema operativo Windows 10 64 bit (versioni da 2004 o recenti); un processore Intel Core i5 3330 o in sostituzione AMD FX-8350 e 8 GB di spazio libero. Per la grafica è richiesto GeForce GTX 780 o in alternativa Radeon RX 480 e 3 GB liberi; è necessario aver installato sul PC Direct X 12 con il suo aggiornamento più recente. Vengono richiesti minimo 100 GB liberi di memoria per il gioco.

Per i requisiti consigliati è necessario un sistema operativo Windows 10 64 bit (versioni da 2004 o recenti); un processore Intel Core i7-3770 o in alternativa AMD Ryzen 3 3100 con 12 GB di spazio libero. Per la grafica è richiesto GeForce GTX 1080 o in sostituzione Radeon RX 5700 e 8 GB liberi; è necessario aver installato sul PC Direct X 12 con il suo aggiornamento più recente. Vengono richiesti minimo 100 GB liberi di memoria per il gioco.

Tra le note aggiuntive si consiglia una risoluzione minima di 2560×1440 e una massima di 3840×2160. Di seguito una panoramica del titolo tramite Epic Games:

Final Fantasy VII Remake è la versione rivisitata di FINAL FANTASY VII, uscito per la prima volta nel 1997. Come gioco a se stante e prima parte di un progetto più ampio, è basato sull’originale fino alla fuga da Midgar e arricchito di nuovi elementi.

FF7R EPISODE INTERmission è la nuova avventura di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE con protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai in missione segreta a Midgar dove, in collaborazione con il nucleo originario dell’Avalanche, intende impadronirsi dell’ultramateria della Shinra.

Intergrade è disponibile su PS5 e presto anche su PC tramite Epic Games Store.