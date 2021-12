Cowboy Bebop: ecco cosa pensano i fan della cancellazione

Sappiamo tutti la brutta notizia di oggi. La live action di Cowboy Bebop su Netflix stava affrontando alcuni seri problemi prima che la serie raggiungesse il servizio di streaming, a causa di un infortunio sul set e dei problemi causati dalla pandemia di coronavirus. Considerate già queste problematiche iniziali, e il fatto che non molti hanno apprezzato lo show all’uscita, e possiamo presupporre cosa abbia fatto la piattaforma streaming. Arrivando con recensioni contrastanti, infatti, Netflix ha recentemente annunciato che non sarebbe andato avanti con una seconda stagione, lasciando molti fan a lodare e piangere la perdita dello spettacolo che ha visto John Cho, Daniella Pineda e Jet Black nei panni di Spike Spiegel, Faye Valentine e Jet Black rispettivamente. La cosa che però ha particolarmente colpito è il fatto che l’opinione del pubblico è molto contrastante, poiché ci sono coloro che pensano che con più cure nel dettaglio sarebbe diventato un capolavoro, mentre altri non erano proprio impressionati sulla live action in generale. In ogni caso, Netflix non ha visto alcun potenziale, e pertanto ha chiuso i battenti definitivamente. Le reazioni sono molteplici, ma tutte trasmettono praticamente la stessa cosa: le aspettative non erano esattamente grandi. Ecco la sinossi della serie tv:

“Basato sul fenomeno mondiale di Sunrise Inc., Cowboy Bebop è la storia ispirata al jazz e di genere di Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed: un gruppo disordinato di cacciatori di taglie in fuga dal loro passato come danno la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare. Salveranno persino il mondo… al giusto prezzo.”

La cosa peggiore è che altre serie live action sono in produzione di anime molto famosi, e quindi questo disastro potrebbe infangare anche la loro posizione nell’imminente futuro, come One Piece e Avatar the Last Airbender, i quali sono in lavorazione.