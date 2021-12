Frogger in Toy Town: arriva la modalità Frogger Game Show

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia la nuova modalità di gioco Frogger Game Show, disponibile in Frogger in Toy Town, titolo in esclusiva per Apple Arcade. l Frogger Game Show update introduce tre nuovi stage Frog City, Candy Frog Land e Toad Temple. Ogni stage presenterà nuove sfide e ostacoli ispirati alla competizione reale FROGGER in streaming su Peacock. I giocatori che completeranno tutti gli stage saranno incoronati vincitori della competizione e potranno anche ottenere un costume speciale come premio finale. Tutti i dettagli sul gioco sono disponibili sul sito ufficiale.

Questo aggiornamento permette ai fan del game show di rivivere e giocare i loro ostacoli preferiti in Frogger in Toy Town. Frogger Game Show unisce i mondi TV e videogioco per la gioia di tutti i fan, traducendo le caratteristiche tre fasi del game show nello stile di Frogger in Toy Town. Questo è il quarto grande aggiornamento per Frogger in Toy Town, dopo Winter Nightmare, Party Cruise e Endurance Mode updates.

Frogger lo show competitivo, è disponibile ora in streaming su Peacock. Sin dalla sua introduzione nel 1981, Frogger è rimasto uno dei classici titoli arcade più amati di sempre. L’ambientazione semplice ma impegnativa richiede ai giocatori di evitare pericoli, come auto in strada, alligatori e serpenti, e riportare a casa in sicurezza le proprie rane. Negli anni il gioco è stato reso disponibile su molte piattaforme e giocato da milioni di fan in tutto il mondo.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Frogger in Toy Town è disponibile in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One, con formula Individuale a € 14,95 al mese oppure nel formato Famiglia a € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.