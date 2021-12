Super Robot Wars 30: crossover con il titolo mobile della serie

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore BB Studio hanno annunciato una collaborazione tra Super Robot Wars 30 e Super Robot Wars DD, che vedrà protagonisti e mecha originali di ogni crossover di gioco. Il protagonista originale della serie DD Dido e la sua forma mecha Didarion si uniranno a Super Robot Wars 30 come personaggi giocabili tramite un aggiornamento gratuito che aggiungerà la missione nell’area “Dimension Diver” (attraverso la quale Dido si unisce) a dicembre.

Il protagonista originale di Super Robot Wars 30 Edge Sainklaus e il suo mecha si uniranno a Super Robot Wars DD come personaggi giocabili nei prossimi giorni. Di seguito una panoramica:

30 anni dopo, infuria la battaglia per il futuro del nostro mondo. Super Robot Wars è un RPG tattico che riunisce personaggi e robot da una grande varietà di anime insieme per combattere i loro nemici. I giocatori seguono i personaggi nel corso delle loro avventure e battaglie. Prendi il controllo di giganteschi robot su una mappa di battaglia e portali alla vittoria contro i nemici. La battaglia alterna fasi alleate e nemiche. Quando il giocatore ha mosso i propri robot e attaccato, tocca al nemico. Quando tutti i nemici vengono sconfitti, il gioco procede con un Intervallo.

i giocatori possono utilizzare le risorse ottenute in battaglia per addestrare i piloti, potenziare i robot e ottenere bonus per il proprio esercito. Il titolo, combina un’esperienza unica che combina le serie robotiche più popolari, animazioni d’attacco ricche d’azione e la possibilità di potenziare i loro robot e piloti preferiti.

Super Robot Wars 30 è ora disponibile per PlayStation 4 e Switch in Giappone e Asia con sottotitoli in inglese e per PC tramite Steam in tutto il mondo. Super Robot Wars DD è disponibile per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play in Giappone.