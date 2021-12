Phasmophobia: arriva l’aggiornamento Cursed Possessions

L’aggiornamento tanto atteso di Phasmophobia, Cursed Possessions, è appena arrivato, e in merito i ragazzi di Kinetic Games hanno rilasciato alcuni commenti sul contenuto della patch:

“Bentornati, abbiamo alcune novità per voi. Sono stati notati diversi avvistamenti di oggetti maledetti, in luoghi in cui un fantasma è infestato. Queste devono essere la causa dei fantasmi intrappolati lì. Potresti essere in grado di usarli a tuo vantaggio, ma fai attenzione, non sappiamo cosa sono capaci. Abbiamo anche ricevuto segnalazioni di uno strano nuovo tipo di fantasma.”

Sono passati parecchi mesi dall’ultimo aggiornamento, quindi è interessante vedere novità. La parte più emozionante dell’aggiornamento sono senz’altro gli oggetti maledetti, i quali compariranno all’inizio di ogni round. Sono in totale 6, ma solo 1 per volta possono essere presenti in una location. Di seguito, vi riportiamo tutti gli oggetti in arrivo su Phasmophobia: