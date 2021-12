Banjo Kazooie: l’originale arriva su Nintendo Switch Online

Banjo Kazooie è uno di quei giochi che chi ha vissuto al periodo della Nintendo 64 conosce fin troppo bene. Il titolo ha indubbiamente fatto la storia più volte, e recentemente il duo spericolato è stato pure ammesso in Super Smash Bros Ultimate come lottatori a tutti gli effetti, visto che erano due personaggi richiesti da molti anni. Contiamo che la community che adora questa serie è tanto vasta, e allora possiamo immaginarci come mai la Nintendo sia interessata al brand. Banjo Kazooie è una proprietà di Rare, la stessa che ha prodotto Donkey Kong Country, e si merita quindi un posto degno dei più grandi titoli. Beh, sappiate che Nintendo vi ha ascoltato e ha preso provvedimenti. Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack dovranno prendere nota: il classico platform 3D di Rare Banjo Kazooie è stato confermato per l’uscita di gennaio 2022. Nintendo non ha fornito ulteriori dettagli ma forse ne sapremo di più nelle prossime settimane. Pubblicato originariamente nel 1998, Banjo Kazooie è un platform da collezione che vede Banjo e Kazooie avventurarsi nel castello di Gruntilda per salvare la sorella del primo. Lungo la strada, raccolgono note e Jiggies per progredire, salvare i numerosi Jinjo presenti in ogni mondo e lavorare con lo sciamano Mumbo Jumbo, ottenendo diverse forme nel processo. Un sequel, Banjo Tooie, è stato rilasciato nel 2000 e presenta mondi e segreti ancora più grandi da scoprire. Sembra un dato di fatto che arriverà anche su Nintendo Switch Online + Expansion Pack, quindi resta sintonizzato per maggiori dettagli in futuro. Speriamo che in futuro i ragazzi di Rare si rendano conto che la community che vuole un sequel della serie sono tanti e rumorosi, e vorrebbero giocare ancora alla saga. Il servizio è attualmente disponibile per $ 49,99 per 12 mesi e insieme ai titoli per Nintendo 64, offre anche una raccolta di giochi Sega Genesis da giocare.

Guh-huh! Head to Spiral Mountain when Banjo-Kazooie joins the Nintendo 64 games line-up available to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members in January! pic.twitter.com/PbJ4H5gGB6 — Nintendo UK (@NintendoUK) December 10, 2021