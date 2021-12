Leggende Pokemon Arceus: nuovo trailer sulle catture

Leggende Pokemon: Arceus verrà lanciato sulla piattaforma Nintendo il 28 gennaio, accompagnando i recenti remake di Diamante e Perla portando i fan in una nuova visione della regione di Sinnoh della serie. Il gioco è destinato a portare la serie in una direzione completamente nuova, offrendo sezioni aperte in stile mondiale da esplorare e battaglie che si svolgono proprio dove ti trovi, all’aperto. Di recente è stata rivelata la forma Hisui di Voltorb tramite un trailer.

Grazie a un nuovo episodio del programma Cat Mario che va in onda sul canale YouTube giapponese di Nintendo, oggi abbiamo ricevuto alcune nuove riprese del gioco. Il filmato ci offre forse il nostro sguardo migliore su come si svolgono veramente queste battaglie e incontri di Pokémon selvatici. Mentre ti avvicini ai Pokemon, questi si accorgono della tua presenza e possono sia attaccare che essere catturati. Piuttosto che innescare una sequenza di battaglia, come i fan saranno abituati nei giochi principali, in Leggende Pokemon: Arceus sembra passare dall’esplorazione alla battaglia e di nuovo all’esplorazione in modo abbastanza fluido. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Gli incontri con questi Pokémon saranno fondamentali durante il tuo viaggio.

Leggende Pokemon: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.