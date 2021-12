A Plague Tale Requiem Anteprima: le novità dai TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, molte sono state le novità presentate e tra queste è sicuramente spiccato l’ultimo gameplay reveal trailer dedicato all’atteso A Plague Tale Requiem. Il titolo, che sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e PlayStation 5, uscirà nel corso del 2022 ma sono ormai anni che si fa attendere e infiamma la critica sul web. Durante la visione del video, il mistero sugli effettivi elementi che caratterizzeranno il gioco non si è diradata ma Focus Home Interactive e Asobo Studio hanno saputo regalarci una gustosa anteprima di ciò che sarà il clima generale. E l’assaggio ci è veramente piaciuto.

A Plague Tale Requiem: un viaggio partito secoli fa

L’apprezzata saga di A Plague Tale, che si è fatta conoscere con il primo capitolo Innocence (di cui potete leggere qui la nostra recensione) nel 2019, ha raccolto fin da subito l’apprezzamento di giocatori e critica. Talmente amato che recentemente ha visto una nuova versione dedicata alle console di nuova generazione. La triste storia di Amicia e Hugo ha subito colpito i giocatori di tutto il mondo che ora non chiedono altro che poter continuare a vivere il pericoloso viaggio intrapreso dai due fratelli. Il gioco ha saputo mescolare diversi elementi differenti, creando un mix originale e coinvolgente che incuriosisce e affascina.

Il titolo, un’avventura con una forte impronta stealth, ci accompagna nella Francia del 1300, in uno dei periodi più cupi della storia dell’umanità. Da una parte vediamo l’Inquisizione, nel momento del suo massimo predominio, mentre dall’altra la peste devasta e inghiotte (un termine decisamente calzante) l’Europa. All’interno di questo terribile scenario si muovono i nostri due eroi, una sorella maggiore costretta a crescere in fretta per proteggere il fragile fratellino, eredi di una nobile famiglia, in fuga da terribili inseguitori e orde di topi famelici, il tutto condito da una vena mistica e sovrannaturale che circonda i nostri due eroi. Durante il loro percorso, Amicia e Hugo incontrano amici pronti a sostenerli e aiutarli ma anche terribili avversari da dover affrontare e sconfiggere con le loro esigue, ma non per questo meno efficaci, forze.

A Plague Tale Requiem riparte alcuni anni dopo gli avvenimenti del primo capitolo che è incentrato, come dice il nome, sulla perdita dell’innocenza e lo scontro con la crudeltà del mondo adulto. Per questo motivo siamo portati a pensare che la seconda parte ruoterà intorno al concetto del lutto, portando i due fratelli in una spirale discendente verso gli angoli più reconditi dell’oscurità. Intuizione che sembra pienamente confermata nell’ultimo video presentato alla The Game Awards 2021.

Nuove informazioni tra luci e ombre

A Plague Tale Requiem vedrà Amicia, Hugo e i loro amici di nuovo in viaggio, stavolta imbarcati in direzione sud. Abbandonata la terra natale che ormai non ha più il sapore di casa, si troveranno ad esplorare e scoprire sconosciute terre dove li attendono nuove terribili sfide. Sui due continua ad aleggiare la terribile maledizione secolare che affligge Hugo, Macula, che sembra tormentarlo sempre più. Ma ciò che abbiamo colto nel video sembra dare uno sviluppo psicologico completamente differente ai due protagonisti, con un probabile impatto anche sul gameplay.

L’ultimo assaggio del gioco sembra confermare il nuovo atteggiamento dei due fratelli. Da una parte percepiamo un’Amicia più determinata, pronta ad affrontare le difficoltà lungo il cammino. Allo stesso tempo, però, la vediamo anche fragile nell’affrontare determinate situazioni, specialmente quelle legate agli aspetti più sovrannaturali della narrazione. Dall’altra Hugo, seppur sempre tormentato dal suo potere, appare cresciuto, più maturo. Questi nuovi aspetti potrebbero dare al fratellino un ruolo più attivo all’interno del gioco (corre da solo lungo una spiaggia isolata). Nonostante questo, i due continuano ad avere sempre bisogno l’uno dell’altra: la protezione e la forza di Amicia e la nuova saggezza e risolutezza di Hugo.

A Plague Tale Requiem: bellezza grafica e misteri oscuri

Graficamente, A Plague Tale Requiem soddisfa pienamente tutte le nostre più rosee aspettative, grazie allo sviluppo pensato appositamente per le console di nuova generazione. Ambienti vasti, ricchi di dettagli e con elementi che si muovono in modo estremamente fluido, sia nelle sequenze animate che nei momenti di gioco. Ne sono un esempio perfetto le due scene dedicate all’ancora onnipresente minaccia dell’esercito di ratti, che stavolta appare ancora più minaccioso. In una vediamo Amicia e Hugo durante una sequenza di gioco, farsi strada con attenzione all’interno di un enorme assembramento di ratti solo con l’utilizzo di una torcia, mentre nell’altra un’ondata di essere famelici e pestilenziali abbatte le porte di un villaggio, riversandosi all’interno. La sensazione che si prova ammirando i due momenti e un insieme di stupore, per il meraviglioso lavoro fatto da Asobo Studio, e terrore.

Nonostante i molti elementi che è possibile carpire mentre osserviamo meravigliati questo sontuoso gameplay, molti sono ancora i misteri che aleggiano su A Plague Tale Requiem. Non molto di più si sa sull’effettivo ruolo che avrà Hugo all’interno del gioco, sui luoghi che si apriranno di fronte ai due protagonisti, su quali saranno le sfide che dovranno affrontare e in generale che direzione prenderà questa terribile, triste e avventurosa saga. Quello che rimane a noi è un’inquietante immagine che apre la fantasia a numerose possibilità: chi è l’inquietante figura incatenata su una sorta di altare nelle profondità della terra? È realmente immobile e senza vita? E quali sconvolgimenti porterà lungo il cammino di Amicia e Hugo?

PIATTAFORME: PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PC

SVILUPPATORE: Asobo Studio

PUBLISHER: Focus Home Interactive

DATA D’USCITA: 2022

A Plague Tale Requiem torna a far parlare di sé con un gameplay reveal video alla The Game Awards 2021. Durante la presentazione abbiamo potuto conoscere una Amicia più forte e determinata, anche se ancora fragile e impreparata ai dolori che incontra lungo il cammino. Al suo fianco ha un Hugo più maturo e consapevole, seppur attanagliato dal peso del Macula, che potrebbe avere un ruolo maggiormente attivo in questo secondo capitolo. La scelta di Asobo Studio di dedicare questo lavoro alle console di nuova generazione è stata sicuramente azzeccata, permettendogli di realizzare un lavoro grafico di eccezionale pregio, con ambienti ricchi di dettagli, considerando anche il ruolo più inquietante e spaventoso che avranno le orde di ratti conosciute in Innocence. Aspettiamo quindi frementi l’uscita di A Plague Tale Requiem, che avverrà nel corso del 2022 su PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PC, sicuri di poter proseguire degnamente questa affascinante saga che mescola azione, magia e storia, curiosi di scoprire che ruolo avrà la misteriosa figura che appare al termine del gameplay.