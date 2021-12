Dakar Desert Rally: annunciato il gioco oggi

Dakar Desert Rally è la più grande ed epica avventura di rally fuoristrada mai sviluppata. Dakar Desert Rally cattura la vera velocità e l’eccitazione della più grande gara di rally del pianeta Amaury Sport Organisation, con un’ampia varietà di veicoli con licenza dei migliori produttori del mondo, tra cui motociclette, auto, camion, quad e SSV. Il gioco offre sfide uniche per gli irriducibili della simulazione fuoristrada e per gli appassionati di corse occasionali. Vediamo assieme che cosa possiamo aspettarci in questa grande avventura, e le competizioni nelle feroci gare multigiocatore online o naviga nelle vaste terre selvagge in modalità giocatore singolo offline. Ecco le caratteristiche principali:

Autentica esperienza di rally Dakar : oltre 30 tappe di gare di rally complete dalle gare ufficiali di Dakar Rally 2020 e 2021 con veicoli, squadre e piloti con licenza ufficiale in modalità multiplayer e single player. Tutto in un immenso mondo aperto che non ti limita a piste e strade. Il gioco supporta anche una vasta gamma di volanti per la migliore esperienza di guida.

Stagioni e tempo dinamico : include tutte e quattro le stagioni e un ciclo completo giorno-notte. Che tu stia affrontando tempeste di sabbia, l’abbagliante luce del sole del deserto, pioggia e neve estenuanti o fango profondo, dovrai superare gli elementi e la concorrenza per vincere.

Salvataggio e riparazione: in vero stile Dakar, puoi trainare e salvare un concorrente da un ingorgo per punti di riparazione aggiuntivi. Chissà, potresti aver bisogno che il favore ti venga restituito lungo la strada.

Dakar Desert Rally si prospetta un bel giocone per gli amanti del pericolo e delle corse, che siano con fuoristrada o con le moto, e non vediamo l’ora di vederne di più prossimamente. Vi ricordiamo che il gioco uscirà per PlayStation, Xbox e PC prossimo anno, ed è sviluppato e pubblicato da Saber Interactive.