Redout 2: annunciato il seguito del racing futuristico

In queste ore, il team italiano 34BigThings ha annunciato Redout 2, seguito del racing futuristo uscito nel 2016, di cui era uscito anche il prequel Assault, con edizione fisica disponibile da novembre.

Redout 2 arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Game Store) nel 2022, ma la data precisa non è stata ancora annunciata. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Il gioco di corse più veloce dell’universo.

Seguito dell’acclamato Redout, Redout 2 è un omaggio ai classici giochi di corse arcade in cui correre attraverso le distopiche terre desolate di una Terra semi-abbandonata è diventato uno degli sport più popolari della galassia.

Raggiungi velocità impossibili in esaltanti gare futuristiche, muovendoti tra estese campagne a giocatore singolo o competizioni multigiocatore. Il preciso sistema di comando, l’efficace personalizzazione degli hover-veicoli e la micidiale colonna sonora rendono Redout 2 il più elettrizzante gioco di corse anti-gravità.

CARATTERISTICHE CHIAVE:

Velocità e controllo : nella tradizione dei classici giochi di corse anti-gravità come Wipeout e F-Zero, proverai l’emozione delle massime velocità e di un sistema di guida intuitivo, grazie ai quali Redout 2 non sarà solo uno spasso da giocare, ma anche un’esperienza gratificante per coloro che sono pronti a conquistare la curva d’apprendimento estrema. Sterza, gira e lanciati in picchiata tra le curve e i salti più folli nella storia dei giochi di corse.

: nella tradizione dei classici giochi di corse anti-gravità come Wipeout e F-Zero, proverai l’emozione delle massime velocità e di un sistema di guida intuitivo, grazie ai quali Redout 2 non sarà solo uno spasso da giocare, ma anche un’esperienza gratificante per coloro che sono pronti a conquistare la curva d’apprendimento estrema. Sterza, gira e lanciati in picchiata tra le curve e i salti più folli nella storia dei giochi di corse. Modalità Carriera estesa : sfreccia attraverso centinaia di eventi in 36 circuiti unici, tutti reversibili! Dalle gare in arena, agli attacchi a tempo, fino a sfide all’ultimo superstite e alle intense corse contro i boss, sorpassa la concorrenza e domina il traguardo.

: sfreccia attraverso centinaia di eventi in 36 circuiti unici, tutti reversibili! Dalle gare in arena, agli attacchi a tempo, fino a sfide all’ultimo superstite e alle intense corse contro i boss, sorpassa la concorrenza e domina il traguardo. Competizione multigiocatore : gareggia in un’intensa azione multigiocatore online a 12 giocatori. Tuffati in nuove sfide con contenuti personalizzati aggiornati regolarmente, con stagioni che includono ricompense estetiche uniche.

: gareggia in un’intensa azione multigiocatore online a 12 giocatori. Tuffati in nuove sfide con contenuti personalizzati aggiornati regolarmente, con stagioni che includono ricompense estetiche uniche. Personalizzazione completa : scegli tra 12 diversi telai e personalizza il tuo veicolo con un’incredibile selezione di propulsori, stabilizzatori, timoni, intercooler, alettoni, magneti, ali, deflettori, motori a razzo, verniciature e molto altro ancora! Costruisci e condividi le tue migliori creazioni ad alta velocità con la modalità foto.

: scegli tra 12 diversi telai e personalizza il tuo veicolo con un’incredibile selezione di propulsori, stabilizzatori, timoni, intercooler, alettoni, magneti, ali, deflettori, motori a razzo, verniciature e molto altro ancora! Costruisci e condividi le tue migliori creazioni ad alta velocità con la modalità foto. Colonna sonora mozzafiato, con le più grandi star dell’elettronica, tra cui il leggendario Giorgio Moroder e acclamati talenti come Zardonic e Dance with the Dead. I nostri algoritmi musicali mixano le tracce in modo continuo e dinamico in base ai dati di gara in tempo reale.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.