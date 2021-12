Brawl Stars: svelati i brawler Grom e Fang

Supercell ha annunciato due nuovi brawler in arrivo su Brawl Stars, Grom e Fang. Durante il Brawl Talk i soliti Dani e Puala hanno mostrato le novità in arrivo, a partire dai regali che arriveranno da oggi e fino al 26 dicembre per celebrare il terzo anno del gioco. E proprio parlando di periodo natalizio, tornano le Brawlidays e con loro proprio il nuovo brawler Grom (epico): addetto alla sicurezza nel castello dello Starr Park, ha un walkie-talkie come miglior amico e ha paura dei bambini. Come attacco base lancia una bomba che esplode in quattro direzioni diverse, mentre come la super ha un effetto simile, ma più grande e distruttivo, potendo buttare giù anche i muri.

Grom si potrà ottenere durante le Brawlidays con la sfida che parte il 23 dicembre, con formato simile alla challenge per Griff, eventi 3v3 con possibilità di riprovare. Per chi non riesce a sbloccarlo, potrà ottenerlo nello shop e nelle casse da fine dicembre. Arrivano ovviamente anche le skin natalizie, con Bo-bbo Natale, Jacky Postina di Natale, Griff Slitta e Spike Tronco di Clashtale,

Dopodiché viene annunciata la prossima season, L’anno della Tigre, ambientata in un videogioco all’interno del gioco, con tributi ai classici del picchiaduro. Il brawler cromatico della season è Fang, che lavora nel cinema dello Starr Park, ma è anche un aspirante attore che lavora in film dal basso budget sulle arti marziali. Proprio per questo il suo attacco base è un potente calcio a corto raggio, unico ma che fa molti danni; se missa il colpo, lancia la sua scarpa, che fa però meno danni. La super consiste in un calcio volante che, se colpisce un nemico, prosegue su una altro bersaglio, colpendo fino a 4 volte. L’ultimo livello del pass darà diritto alla sua skin “Fang Furioso”. Il primo livello sblocca invece la skin “Maggiore Rosa”.

Questa season sarà più breve del solito, con ogni nuova stagione che inizierà il primo lunedì del mese a mesi alternati. Infine viene annunciata la nuova modalità Duelli, un 1vs1 in cui scegliere tre brawler. Una volta che uno di loro viene sconfitto, si passa al seguente. Vince chi sconfigge tutti e 3 i brawler.

Vi lasciamo qui sotto con l’intero Brawl Talk, ricordandovi la precedente stagione di Brawl Stars, Brawlywood.