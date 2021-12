Suicide Squad Kill the Justice League Anteprima: i cattivi dei TGA 2021

Dopo un video di lancio e uno story trailer che hanno raccontato rispettivamente il clima e la storia che saremo chiamati a vivere, Suicide Squad Kill the Justice League ha mostrato in maniera molto approfondita ed entusiasmante anche il suo gameplay. Durante i The Game Awards 2021, Rocksteady Studios e Warner Bros. International Enterprises hanno regalato al pubblico un corposo assaggio di quello che ci aspetterà nel 2022. Una città devastata, nemici dietro ogni angolo e i supereroi più forti dell’universo DC da dover eliminare. Un’impresa impossibile se non per una delle squadre più folli, chiassose e male assortite dei fumetti. L’imperativo rimane sempre uno: Don’t Be a Hero!

Suicide Squad Kill the Justice League: una missione difficile

A primo impatto, lo stile grafico di Suicide Squad Kill the Justice League ci ricorda molto da vicino quello già visto e apprezzato Gotham Knights, riuscendo allo stesso tempo a prenderne le distanze. Il clima generale è sicuramente più rappresentativo dei cattivi protagonisti di questa nuova avventura. Harley Queen, King Shark, Captain Boomerang e Deathshot, come i molti fan della squadra sanno, vengono reclutati dalla direttrice Amanda Waller per una missione veramente ai limiti del possibile: uccidere la Justice League. I più puri eroi dell’universo DC sono sotto il controllo del terribile Brainiac e vanno fermati, in uno modo o nell’altro. A complicare ancora di più la situazione, lo scenario di questa battaglia è una Metropolis distrutta, invasa da un esercito di malvagi servitori del terribile extraterrestre.

Per i quattro protagonisti non ci sono opzioni: ubbidire agli ordini o vedersi esplodere la testa dalla microbomba impiantata all’interno del loro corpo. Anche se obbligati a gettarsi in questa nuova missione suicida, però, nulla vieta loro di svolgerla nel modo che credono più opportuno, ossia in maniera del tutto folle, casuale, disorganizzata e divertente. Tutte queste informazioni erano già state presentate nei trailer precedenti, in maniera così coinvolgente da far passare quasi in secondo piano la totale assenza di un piccolo stralcio di gameplay. Ma nonostante le divertenti scene a cui avevamo assistito, alcuni malpensati iniziavano a mettere in giro la voce che del progetto non ci fosse ancora nulla di concreto. Poi a sorpresa arriva il gameplay trailer e tutti saltiamo sulla sedia, desiderosi di mettere le mani su questo piccolo gioiellino.

Scendiamo in campo e rompiamo qualche testa

L’ultimo video di Suicide Squad Kill the Justice League è quasi totalmente dedicato al sistema di gioco. La città di Metropolis è quasi totalmente distrutta, un vero e proprio campo di battaglia, come aveva acutamente osservato Captain Boomerang in precedenza. I nemici si ammassano per dare la caccia alla strana e mal assortita squadra, che però non si lascia abbattere e si lancia nella mischia, con il suo stile tutto personale. La città, a differenza dei giochi similari ambientati a Gotham, non è immersa in una costante oscurità notturna ma può godere di differenti tipologie di illuminazione. Dal giorno alla sera, lo scorrere del tempo caratterizza questo action in terza persona ambientato all’interno di un open world, rendendo ulteriormente speciale il titolo e la sua mappa che, a prima vista, avrà anche uno sviluppo verticale.

Il lato più affascinante del gameplay trailer è sicuramente l’opportunità di vedere i nostri protagonisti in azione. I quattro personaggi sono caratterizzati da stili differenti, dandoci quindi la possibilità di scegliere come affrontare l’avventura. King Shark predilige gli scontri corpo a corpo, Deathshot affronta le sfide con il suo vasto arsenale di armi da fuoco, Captain Boomerang punta tutto sui suoi poteri e infine, Harley Queen combatte mescolando agilità e diversi gadget. Nonostante questo, tutti e quattro non sono specializzati in queste tipologie di attacchi ma passano con facilità tra le diverse tipologie. D’altronde per poter affrontare un avversario temibile come The Flash, c’è bisogno di un approccio mentale “elastico”. E la Task Force X, se non è proprio definibile come tale, di sicuro è certamente fuori dagli schemi, oltre che di testa.

Suicide Squad Kill the Justice League: in attesa dell’avventura

In Suicide Squad Kill the Justice League speriamo di poter contare anche sul supporto tecnico di Gizmo, l’avversario dei Titans, che ci accoglie all’inizio della missione. Conoscendo le sue grandi capacità ingegneristiche, pensiamo possa essere un aiuto fondamentale per sviluppare nuove armi e migliorare quelle già in nostro possesso. La possibilità di accedere al quartier generale della Justice League e usarlo come nostro campo base, inoltre, potrebbe darci accesso a numerosi gadget appartenuti agli eroi più forti del pianeta, per esempio il pipistrello volante che Harley utilizza come supporto per il suo rampino. A fare da contorno all’ambiente, infine, potrebbero essere presenti anche tanti altri personaggi provenienti dall’universo DC, oltre a quelli già citati. Questa è una nostra intuizione, ma d’altronde che senso avrebbe avuto inserire solamente un impaurito Pinguino, vittima della fredda direttrice Waller?

Ogni volta che Suicide Squad Kill the Justice League si mostra, aggiunge sempre tantissime informazioni su quello che sarà il titolo in arrivo nel 2022. Anche se questa strategia, molto differente rispetto a quella scelta da altri titoli presentati in maniera più fumosa ai TGA 2021, lascia poco spazio alla fantasia, non possiamo assolutamente lamentarci. Il forte carisma dei quattro protagonisti è più che sufficiente per far salire l’asticella delle aspettative. Villains che non hanno nulla da invidiare alle loro controparti eroiche, con una loro psicologia ben delineata e decisamente esplosiva. Quello che ci aspettiamo, quindi, è di poter vivere molto presto un’avventura assolutamente fuori dagli schemi accanto alla Suicide Squad che, tra film, videogiochi e fumetti, sta diventando sempre più un’icona popolare.

PIATTAFORME: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

SVILUPPATORE: Rocksteady Studios

PUBLISHER: Warner Bros. International Enterprises

DATA D’USCITA: 2022

L’ultimo trailer di Suicide Squad Kill the Justice League presentato ai The Game Awards 2021, è un gameplay video degno di questo nome. Dopo tanta attesa, possiamo finalmente osservare Deathshot, King Shark, Harley Queen e Captain Boomerang all’azione. Ciò che colpisce maggiormente durante la visione di questo action in terza persona, è la caratterizzazione nello stile di gioco dei singoli personaggi, che li rappresenta perfettamente sia nella psicologia che nel combattimento. Nonostante questo, le possibilità di azioni saranno veramente tante, utilizzando molte armi differenti e gadget di ogni tipo. D’altronde al nostro fianco avremo anche Gizmo, il super cattivo famoso per le sue macchine ingegneristiche. Un aiuto fondamentale perché stavolta, a giudicare dall’ampio spazio che è stato dato allo scontro contro The Flash, la missione della Task Force X non sarà assolutamente delle più semplici. L’ambiente in cui si muovono i personaggi è reso molto bene, una Metropolis devastata dagli scontri, costruita come un open world illuminato in diversi momenti della giornata, che godrà anche di un buon sviluppo verticale. A noi non rimane altro che attendere l’uscita, che avverrà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2022, di questa nuova, folle e devastante avventura.