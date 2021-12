Genshin Impact: presentata la demo di Gorou

Presentato qualche giorno fa durante la premiazione dei Game Awards 2021, l’ultimo trailer di Genshin Impact ci mostra l’ultimo personaggio in arrivo, ed è una faccia amica: si tratta di Gorou, il generale delle forze della resistenza dell’isola di Watatsumi e braccio destro di Kokomi, e arriverà molto presto. Grazie al filmato inedito che trovate in apertura a questa news, il team di miHoYo ci offre infatti una panoramica completa delle abilità dello stratega. Il guerriero canino è legato all’elemento Geo, e la sua arma principale sono arco e frecce, che lo rendono un combattente particolarmente adatto ad affrontare scontri dalla lunga e media distanza. Personaggio di supporto, Gorou può inoltre incrementare la potenza dell’attacco del resto del party, rivelandosi un’aggiunta particolarmente utile per ogni giocatore. Il suo arrivo non era proprio un mistero, siccome leaker e data miner erano già al corrente di tale avvenimento, e ovviamente anche la miHoYo era a conoscenza di tale fatto, ma sanno che fermare questi soggetti non è affatto facile. l debutto del generale all’interno di Genshin Impact è atteso con l’esordio della versione 2.3 dell’Action RPG. Al momento, il free to play sviluppato da miHoYo ha visto proprio di recente l’ingresso in scena di un novo personaggio. Con il debutto di Arataki Itto in seguito nella patch, è proseguito il ricco programma di supporto post lancio previsto dalla software house cinese per il gioco di successo. Tale dedizione nella pubblicazione di contenuti sempre nuovi è del resto valso a miHoYo la candidatura di Genshin Impact al titolo di Best Ongoing Game ai The Game Awards 2021. Insomma, il successo del gioco continua ad andare senza freni, e possiamo solamente chiederci che cosa potrà succedere con il futuro del brand vista la ferrea competizione sempre crescente. Soltanto il tempo potrà dircelo, e per ora godiamoci il momento.