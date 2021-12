Stargirl: la stagione due è ora disponibile su HBO Max

Nella prima stagione di Stargirl di DC, Courtney Whitmore (Brec Bassinger) si è impossessata della staffa cosmia, ha assemblato la sua versione della Justice Society of America e ha affrontato il loro più grande nemico: la Injustice Society of America con i giovani eroi che alla fine hanno sconfitto il ISA e salvare Blue Valley, Nebraska e il mondo dal loro nefasto piano per controllare la mente di tutti per conformarsi alla loro idea di un mondo “perfetto”. Tuttavia, il lavoro di un eroe non è mai finito e la squadra ha presto scoperto non solo che le loro conseguenze sono anche buone azioni, ma che ci sono pericoli anche maggiori dell’ISA. La seconda stagione della serie The CW ha visto Courtney non solo finire alla scuola estiva, ma ha portato una minaccia davvero terrificante a Blue Valley in Eclipso (Nick Tarabay). Ora, se vi siete persi la battaglia di Stargirl per salvare tutti quelli che ama dall’oscurità di Eclipso, o volete semplicemente rivedere la stagione elettrizzante e agghiacciante, siete fortunati. La seconda stagione di Stargirl di DC è ora in streaming su HBO Max. Nella seconda stagione della serie, grazie a Cindy Burman (Meg DeLacy) che ha recuperato il diamante nero di Eclipso alla fine della prima stagione, l’entità oscura diventa presto una vera minaccia non solo per Courtney e le sue amiche, ma per tutti, portando a una resa dei conti tra l’oscurità del cattivo e la luce del giovane eroe.

“Eclipso è piuttosto formidabile e tutto incentrato sull’oscurità, il che è fantastico per affrontare qualcuno che è tutto incentrato sulla luce, come Courtney e la Justice Society”, ha detto Johns a SFX Magazine, e non solo:

“Ci sono queste ideologie, poteri e pulsioni in conflitto che aiutano davvero a generare storie emotive forti, che sfidano ciascuno dei nostri personaggi individualmente. Ognuno di loro attraversa qualcosa che è davvero personale per loro”.