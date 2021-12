Save the Players: influencer e gamer si sfidano a Fortnite per Save the Children

Influencer e gamer si ritrovano insieme per una sfida unica nel suo genere: raccogliere fondi per Save the Children attraverso un’insolita partita a Fortnite, il videogioco che ha rivoluzionato il genere Battle Royal e che conta oltre 350 milioni utenti”. Il 13, il 14 e il 15 dicembre, alcuni tra i gamer più conosciuti dagli adolescenti italiani e alcuni influencer si incontreranno su Twitch, alleati per giocare insieme in diretta con l’obiettivo di raccogliere fondi per Save the Children, l’Organizzazione internazionale che oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Daranno così vita all’iniziativa “Save The Players”, una partita a Fortnite fuori dal comune, per la quale gamer e influencer dovranno scardinare le regole del gioco: vincere senza violenza né armi e senza eliminare gli avversari. A mettersi in gioco nei tre giorni di live saranno alcuni influencer a sorpresa che giocheranno al fianco di VAPM, Piazz e Return, famosi gamer e streamer.

I fondi ricavati dall’iniziativa “Save the Players” saranno destinati alla campagna Emergenza Fame di Save the Children, un appello urgente per contribuire ad evitare che centinaia di migliaia di bambini muoiano di fame. Difatti, sono circa 5,7 milioni i bambini sotto i cinque anni che sono sull’orlo della fame, oltre il 50% in più rispetto al 2019. Basta un ulteriore piccolo passo e in alcune aree del mondo da una situazione di crisi ed emergenza si passerà ad una catastrofe. Ogni anno muoiono oltre 5 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni e la malnutrizione continua a contribuire al 45% di questi decessi. Oltre 2 milioni di bambini muoiono dunque ogni anno anche a causa della malnutrizione, 1 ogni 15 secondi.

Sarà possibile seguire la challenge sul canale Twitch di Save the Children e sarà possibile donare attraverso la piattaforma di raccolta fondi Tiltify. Tutti potranno seguire le dirette nelle tre serate dell’iniziativa e a donare a favore di Save the Children. Ma non solo, chiunque potrà partecipare, giocando nei tre giorni di maratona e per tutto il periodo natalizio, rispettando le stesse regole. I primi 4 utenti che doneranno di più potranno partecipare alla challenge al fianco degli streamer e degli influencer.

Un’occasione unica per avvicinare anche il pubblico più giovane e sensibilizzarlo su tematiche cruciali e spesso dimenticate. “Abbiamo deciso di usare la chiave del “gaming” per sostenere questa campagna perché è importantissimo per noi avvicinare le giovani generazioni e sensibilizzarle su temi cruciali come la crisi alimentare e i conflitti. Ogni giorno milioni di bambini soffrono la fame e altrettanti vivono in zone di guerra, disarmati e vulnerabili. Spero davvero che questa sfida senza armi né violenza sia un modo per toccare le coscienze dei più giovani” ha dichiarato Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children Italia.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Twitch Italia, Epic games per la partnership con Fortnite e il coinvolgimento degli streamer, TBWA Italia per il concept creativo e il coordinamento del progetto, Heart & Science per il supporto media, 2Watch per la gestione tecnica dell’evento e Musa per la gestione dei talent digitali.