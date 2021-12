Weird West arriverà sull’Xbox Game Pass dal lancio su PC e Xbox

A un certo punto, il 2021 stava per diventare piuttosto strano con l’uscita del titolo di debutto di WolfEye, Weird West. Dato che il gioco ha subito un ritardo e ha mancato di poco quella scadenza debutterà invece all’inizio del 2022. Il gioco sembra essere sicuramente interessante e sembra avere varie meccaniche. Sarà anche presente al lancio sull’Xbox Game Pass

Sull’account Twitter ufficiale del gioco, è stato annunciato che sarebbe arrivato sul servizio al dayone. Arriverà sia su Xbox Game Pass che sul PC Game Pass appena rinominato, come è stato poi chiarito. Il titolo vede l’utente assumere il ruolo di un protagonista nel selvaggio west che incontra e fa battaglia con forze soprannaturali con una varietà di abilità e compagni.

Weird West verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC l’11 gennaio.

Weird West is coming to Xbox Game Pass on day 1!

Saddle up on January 11th 2022.

Find out more and pre-order at https://t.co/PG7cNf5uGS pic.twitter.com/XUdXIunYw9

— WolfEye Studios (@WolfEyeGames) December 10, 2021