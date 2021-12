Assassin’s Creed Valhalla: annunciata una nuova livestream

Assassin’s Creed Valhalla avrà un nuovo reveal il 13 dicembre alle 18:00 italiane. Ubisoft non ha rivelato altri dettagli sul titolo disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5. Forse questa sarà una nuova ondata di contenuti post-lancio dal momento che la società si è impegnata a sostenere il titolo per un altro anno.

Potrebbe anche fornire uno sguardo alla vociferata espansione Dawn of Ragnarok. Presumibilmente si svolgerà a Svartalfheim, si concentra sugli eventi che portano a Ragnarok e approfondisce la mitologia norrena. A quanto pare Eivor avrà anche alcune nuove abilità come l’invisibilità, volare come un corvo, frecce che permettono il teletrasporto e molto altro. Naturalmente, tutto questo non è confermato, quindi dovremo aspettare ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il Title Update 1.4.1 è stato confermato per la prossima settimana per tutte le piattaforme. Servirà come aggiornamento per la ristrutturazione dei dati, riducendo effettivamente le dimensioni del gioco base da 15 GB a 44 GB a seconda della piattaforma.

Insomma, se siete degli appassionati della saga degli assassini, questo è sicuramente un appuntamento da non perdere, dato che potrebbe essere rivelata la nuova espansione per Assassin’s Creed Valhalla o altro ancora. Nel frattempo, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle pagine di GamesVillage.it per saperne maggiormente sulla vicenda.