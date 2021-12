GamesVillage Awards 2021: tutti i vincitori di quest’anno

Il 2021 è stato un grande anno per l’industria videoludica, dato che abbiamo assistito all’arrivo dei primi giochi pubblicate per la nuova generazione di console, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Il 2021 ha anche visto l’arrivo di una “nuova” console di casa Nintendo, ossia Nintendo Switch OLED. E come ogni anno, la redazione di GamesVillage si è riunita per stabilire quali fossero quei giochi meritevoli di vincere uno dei nostri preziosissimi Award, premi che hanno stabilito i migliori titoli per ogni categoria in gara. Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande, dato che abbiamo annunciato i vincitori in diretta sul nostro canale Twitch, ma per coloro che si sono persi la nostra live, come sempre possono dare uno sguardo ai vincitori dei GamesVillage Awards 2021 nel nostro articolo dedicato.

BEST GRAPHICS

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 si è presentato al suo pubblico con un impatto visivo fuori portata, mostrando l’eccelso lavoro grafico fatto questi anni da PlayGround Games per l’arrivo della nuova generazione di console Microsoft e ovviamente su PC. Il motore grafico ForzaTech di Turn 10 Studios da il meglio di sé, e le strade del Messico sembra di viverle.

BEST NARRATIVE

Psychonauts 2

Dopo 16 anni Razputin “Raz” Aquato torna con Psychonauts 2, sempre guidato dalla penna e dalla regia di Tim Schafer. L’idea dei mondi mentali rappresentati da Double Fine Productions continuano a colpire, anche le nostre di menti, spingendoci a premiare le scelte narrative di questo secondo episodio.

BEST AUDIO DESIGN

Returnal

Nei titoli di stampo horror i rumori di gioco ha un peso specifico, e in Returnal l’utilizzo degli effetti 3D audio che migliorano la spazialità e la resa sonora di ambienti, sfruttando il kit a disposizione di PlayStation 5, esalta un sound design magistrale.

BEST SCORE AND MUSIC

Marvel’s Guardian of the Galaxy

Se le soundtrack prese su licenza riescono ad entrare negli ingranaggi e nel mood generale del gioco, il risultato può essere solo positivo. Come in Marvel’s Guardian of the Galaxy, dove i brani sono tutti famosissimi, da Take on me a The Final Countdown, ed è un piacere sentirli suonare dal juke-box dell’astronave Milano o dal mangianastri di Peter durante i momenti più concitati delle battaglie.

BEST ACTION

Returnal

L’azione di Returnal si rispecchia con idee brillanti e un gameplay ben ragionato, che lascia spazio ad adrenalina e un grande senso di sfida in ottica rogue-like. L’immediatezza e il feeling pad alla mano sono le sue armi migliori. E grazie a questo premio, il titolo di Housemarque mette a segno una bella doppietta nei nostri GamesVillage Awards 2021.

BEST ACTION-ADVENTURE

Resident Evil Village

Il cambio di pelle della serie Capcom vede in Resident Evil Village il coronamento nel suo percorso di maturazione. Sia la storia (specie i cattivi) , che il gameplay sono dei punti di forza che insieme portano questo ottavo capitolo ad essere la nostra scelta senza appelli per il Best Action-Adventure del 2021.

BEST SHOOTER

Deathloop

L’originalità va premiata, e Deathloop è una delle esperienze più originali da qualche anno a questa parte, complesso da comprendere quanto appagante. La componente shooter piuttosto classica, dove però gli elementi infusi di energia data dall’anomalia temporale cambiano le dinamiche in gioco, lo rendono il nostro Best Shooter del 2021.

BEST FIGHTING

Guilty Gear Stive

Tra i diversi buoni picchiaduro usciti quest’anno Guilty Gear Stive ha fatto letteralmente piazza pulita, mettendo tutti gli altri KO. Il sistema di combattimento, tra rinnovamento e tradizione, unito alle perfette animazioni in stile anime, lo fanno diventare un must per gli amanti dei fighting game.

BEST SPORTS

Riders Republic

In un anno in cui forse gli sportivi più tradizionali hanno trovato un momento di stallo, tra un FIFA 22 che ha destato qualche perplessità e un eFootball che ci sta facendo rimpiangere i bei tempi di PES, ne emerge Riders Republic, con il suo ambiente vivace, le sue personalizzazioni, le diverse discipline e una componente open-world forte anche sul lato social. E noi non abbiamo avuto dubbi sulla sia vittoria in questa categoria!

BEST RACING

Forza Horizon 5

Oltre alla grafica fuori parametro che gli è valsa il nostro premio, Forza Horizon 5 trascende, in maniera definitiva, il concetto di racing-arcade presentandosi, filosoficamente, come una grande e avvincente avventura. Anche in questo caso la scelta del vincitore è stata unanime e priva di discussioni. Il nuovo Forza Horizon ci ha messi tutti d’accordo!

BEST STRATEGY GAME

Age of Empires IV

Age of Empires IV è il viaggio per le epoche che si aspettava da molto tempo, a 16 anni dall’uscita del precedente capitolo, e che dimostra un profondo rispetto per il nome che porta nonostante il cambio di team allo sviluppo.

BEST VR

Resident Evil 4 VR

Nell’universo VR, andare sul sicuro con un gioco famoso e non nato per i visori può essere la scelta giusta. Ed è anche per questo che, per noi, Resident Evil 4 VR si aggiudica il premio come Best VR. A onor del vero comunque, questo 2021 non è stato un anno ricco per la realtà virtuale, ma comunque questo titolo merita tutti gli onori ricevuti.

BEST PERFORMANCE

Giancarlo Esposito – Anton Castillo (Far Cry 6)

Lo abbiamo visto tante volte Giancarlo Esposito, dall’annuncio di Far Cry 6: il suo volto è stato lo spot migliore per il titolo Ubisoft, e nel ruolo del dittatore Antón Castillo è una garanzia, capace di invogliare il percorso rivoluzionario del giocatore. Il buon Esposito ha conteso il premio con la bella Maggie Robertson/Lady Dimitrescu, vincendo la contesa davvero per pochi voti.

BEST ONGOING

The Elder Scrolls Online

Era il 2016 quando The Elder Scrolls Online ha visto la luce su PC, e a distanza di 7 anni Bethesda continua a supportare il MMORPG sviluppato da ZeniMax Online Studios, dove oltre ai vari aggiornamenti, a partire dai Cancelli dell’Oblivion, quest’anno si sono andate ad aggiungere anche le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

BEST MULTIPLAYER

Valheim

Il piccolo team svedese Iron Games Studios si è trovato quest’anno una miniera d’oro con Valheim, che nei primi giorni d’uscita dell’early access ha avuto un successo pazzesco e forse inaspettato, diventando uno dei titoli più giocati su Steam.

BEST ESPORTS GAME

Apex Legends

Le Global Series di Apex Legends continuano ad essere uno degli eventi Esports più interessanti, con Respawn che continua a mantenere alti i livelli del suo battle royale.

BEST ROLE-PLAYING

Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V ha avuto per noi la meglio su una serie di altri giochi di ruolo che hanno insidiato la scelta, ma il titolo Atlus risulta uno dei più tecnici e stimolanti JRPG del 2021, capace di rivaleggiare a carte scoperte con mostri sacri di passato e presente. Il testa a testa con Tales of Arise per l’assegnazione del premio è stato frenetico, fino all’ultimo voto!

BEST INDIE

Inscryption

Incryption ha dovuto rivaleggiare contro altri bei nomi dell’universo indipendente, ma alla fine le atmosfere horror unite alle meccaniche da deck building di Chris Mullins per Devolver Digital hanno avuto la meglio.

BEST STUDIO

Hazelight Studios

L’esultanza con annessa dedica ai The Game Awards 2021 di Josef Fares basterebbero per giustificare il premio. Ma proprio quel momento è simbolo della dedizione con cui Hazelight Studios ha prodotto una perla come It Takes Two, aumentando il livello dopo il comunque buono A Way Out.

BEST PUBLISHER

Microsoft

Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di assegnare questo premio a Microsoft, in quanto, ancora una volta l’azienda di Redmond ha fatto capire di voler stare dalla parte del giocatore. Lo ha fatto capire Spencer durante i festeggiamenti dei 20 anni di Xbox, e lo hanno fatto capire le esclusive portate sul Game Pass durante questo 2021.

BEST MOBILE GAME

Fantasian

Potrebbe essere l’ultimo lavoro della coppia magica Sakaguchi-Uematsu, che con Mistwalker hanno portato un lavoro originale su Apple Arcade, dove la base del JRPG si va a fondere con lo stile dei diorama.

BEST LOCALIZATION

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Oltre alla già premiata colonna sonora, Marvel’s Guardians of The Galaxy ha pure un doppiaggio di altissimo livello, con voci molto calzanti, anche nella versione italiana. A nostro avviso si tratta del miglio titolo localizzato nella lingua nostrana arrivato in questo 2021. Premio più che meritato!

BEST GAME FOR IMPACT/SOCIAL AWARENESS

It Takes Two

It Takes Two è un avventura che non può essere giocata da soli: è il primo passo per capire l’importanza “social” che vuole esprimere, che si parli di una coppia, o di un amicizia. Poi ci vuole la qualità, e ci penseranno Cody e May a mostrarvela. Il pass amici che permette di giocare online con una sola copia acquistata è un altro punto di forza che ci ha spinto a premiarlo.

BEST FAMILY GAME

Warioware Get It Together!

Warioware Get It Together! è il perfetto compagno per infinite sedute di gioco in ogni luogo e contemporaneamente il party game star della serata. Per questo abbiamo di dargli il premio come Best Family Game.

MOST ANTICIPATED GAME

Starfield

L’11 novembre 2022 ad oggi sembra lontano, come le distanze tra i pianeti che Bethesda ci permetterà di percorrere in Starfield. Todd Howard ha fatto capire che questo sarà il titolo più complesso dello studio e noi non vediamo l’ora di vedere come ci si potrà muovere in quest’area a 50 anni luce dal sistema solare.

BEST ART DIRECTION

Deathloop

Abbiamo premiato le capacità da shooter di Deathloop, ed è giusto premiare anche la direzione artistica che porta con sé il gioco di Arkane Studios. Questi loop temporali non passano inosservati.

BEST GAME DIRECTION

It Takes Two

Le trovate di Hazelight Studios con i due personaggi protagonisti di It Takes Two, con le diverse meccaniche studiate per i diversi temi dei livelli. Cody e May hanno fatto centro.

BEST REMASTER/REMAKE/REBOOT

Nier Replicant

Ad 11 anni di distanza, Toylogic è riuscita a migliorare un gameplay che zoppicava e che era stato il vero problema di NIER nel 2010. Con questo Replicant abbiamo dunque apprezzato i grandi miglioramenti introdotti, tanto da dargli il premio.

BEST BRAND AWARENESS

Riot Games

Riot Games ha iniziato negli ultimi anni un processo di espansione che ha portato in questo 2021 ad un riconoscimento che è andato oltre al gioco per cui erano più famosi. Sfruttando sì il nome di League of Legends, base da cui partono tutte le sue nuove IP, ma andando anche su Netflix con la mitica serie Arcane e portando performance musicali con superstar ai The Game Awards 2021.

Classifica Game of The Year

5 – Returnal

4 – Forza Horizon 5

3 – Deathloop

2 – It Takes Two

GAME OF THE YEAR

1 – Metroid Dread

Andando a dare uno sguardo alla nostra top 5 del 2021, dobbiamo ammettere che i titoli che si sono contesi il Game of the Year di GamesVillage erano tutti giochi validi, ognuno capace di dire la propria e con forti argomentazioni che ne sono valsi una candidatura per il nostro premio più ambito. Alla fine dei fatti però, i due soli giochi che hanno battagliato fino alla fine sono stati Metroid Dread e It Takes Two, con l’IP di Mercury Steam che alla fine ha prevalso… e non soltanto per il 10 che gli abbiamo assegnato in fase di recensione. Il valore di un gioco non lo si quantifica solo da un numero (vedi gli Award dello scorso anno che non hanno visto trionfare l’altro nostro 10, The Last of Us Part II). Atteso sin dai primi anni 2000, Metroid Dread ha avuto il merito di catturare la maggior parte dei giocatori Switch (e non) con le sue meccaniche di gameplay, frenetiche e avvincenti. Non a caso la grande N ha scelto questo titolo come gioco di lancio della sua nuova Nintendo Switch OLED, facendo sicuramente centro. Dread è un capitolo che riporta la serie di Metroid ai suoi fasti di un tempo, tornando un po’ a quei classici giochi della serie che hanno fatto innamorare i giocatori, ma al tempo stesso introducendo delle novità all’interno del gameplay volte a modernizzarne l’azione.

Opere del calibro di Metroid Dread non sono affatto comuni. Dal momento in cui iniziamo a vivere questa nuova mozzafiato avventura di Samus Aran, siamo completamente proiettati nel suo mondo, nella sua dimensione narrativa, allo stesso tempo così antica e così moderna, ma soprattutto sempre legata a doppio filo al gameplay, granitico, esaltante e meravigliosamente vario. L’esplorazione sempre stimolante, le bossfight adrenaliniche, le nuove meccaniche stealth, gli inseguimenti mortali con un EMMI inferocito che non ci dà tregua, la cura maniacale nei dettagli, il game design commovente per la sua perfezione… tutto è talmente bello ed esaltante, in Metroid Dread, che non vorremmo mai spegnere la console.