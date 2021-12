State of Play: Sony terrà un nuovo evento a dicembre?

Ogni anno siamo abituati al consueto evento di fine anno di Sony Interactive Entertainment, con una presentazione dedicata alla line up in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4. Al momento la società giapponese non ha ancora confermato una presentazione per questo mese di dicembre, ma ci ha pensato l’insider “Foxy” ad anticipare uno State of Play imminente.

“Sony PlayStation si prepara a mandare in onda il suo episodio finale State of Play del 2021. Non confermando nulla al 100%, semplicemente sto condividendo ciò che ho sentito. Se legittimo, dovrebbe giungere qualcosa prima della fine della prossima settimana, o giù di lì.”

A differenza degli scorsi anni però, a quanto pare non si parlerebbe di un PlayStation Experience o di un PlayStation Showcase, ma di un semplice State of Play che potrebbe durare anche meno di 30-40 minuti. Attendiamo comunque comunicazioni direttamente da Sony, dato che al momento queste informazioni restano legate alla sfera dei rumor. Intanto, avete dato uno sguardo all’offerta di Natale legata al PlayStation Plus?