Hogwarts Legacy verrà mostrato al prossimo evento PlayStation, rumor

Dal suo annuncio più di un anno fa, Hogwarts Legacy è passato in secondo piano, con Warner Bros. e lo sviluppatore Avalanche Software che si sono occupati del gioco di ruolo d’azione insieme a Sumo Digital. Ad agosto è stato annunciato il suo rinvio dal 2021 al 2022. In un’intervista con la rivista Toy World, alla domanda su come sarà il 2022 per il franchise di Wizarding World, il direttore generale della Warner Bros. Rachel Wakley ha detto che il prossimo film di Animali fantastici e Hogwarts Legacy saranno le due grandi novità per l’IP nel 2022 e sembrava suggerire che quest’ultimo uscirà dopo il film, la cui uscita è attualmente prevista per aprile.

Molti si aspettavano che un trailer del gioco sarebbe apparso ai The Game Awards, che si sono svolti la scorsa settimana, ma visto che ciò non è accaduto, le domande su quando possiamo aspettarci di vederlo hanno iniziato a spuntare di nuovo. Su Twitter gira il rumor del nuovo evento di dicembre della Sony dove si pensa sarà presente anche il gioco ispirato alla saga della Rowling. Poco dopo il suo annuncio lo scorso anno, la Warner Bros. ha cercato di prendere le distanze dal gioco dalla Rowling, confermando che la controversa autrice non avrebbe avuto alcun coinvolgimento diretto con il gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Parti per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.